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Son Dakika Spor Karaman Kayseri'den ayrıldı

Karaman Kayseri'den ayrıldı

30 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevini noktalandıran Hikmet Karaman, Kayseri'den ayrıldı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevini noktalandıran Hikmet Karaman, Kayseri'den ayrıldı.


6 Aralık 2018 tarihinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşme yapan ve sarı kırmızılı takımın başarısı için mücadele veren teknik direktör Hikmet Karaman, istifasından sonra dün akşam Kayseri'den ayrıldı.


Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, 27 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 10 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.


Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hikmet Karaman yönetiminde son 30 resmi maçı ve sonuçları şöyle:


Süper Lig


Kasımpaşa-Kayserispor 0-3


Kayserispor-Akhisarspor 1-0


BB Erzurum-Kayserispor 1-1


Antalyaspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor- Bursaspor 1-1


Yeni Malatya-Kayserispor 1-1


Kayserispor- Fenerbahçe 1-0


Kayserispor-Göztepe 2-1


Konyaspor-Kayserispor 0-1


Kayserispor- Beşiktaş 2-2


Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0


Kayserispor- Başakşehir 1-1


Sivasspor-Kayserispor 1-3


Kayserispor- Ankaragücü 0-2


Galatasaray-Kayserispor 3-1


Kayserispor-Alanyaspor 1-1


Trabzonspor-Kayserispor 4-2


Kayserispor-Kasımpaşa 2-1


Akhisarspor-Kayserispor 2-2


Kayserispor-B.B.Erzurum 0-2


Kayserispor-Alanyaspor 0-1


Ankaragücü-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Galatasaray 2-3


Antalyaspor-Kayserispor 2-2


Kayserispor- Denizlispor 1-1


Konyaspor-Kayserispor 2-1


Göztepe-Kayserispor 4-0


Türkiye Kupası


Kayserispor-Akhisarspor 1-2


Akhisarspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor- Altay 4-1 - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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