KARAMAN KEÇİ YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ VE KEÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU

KARAMAN'da keçi yüklü kamyonet, TIR ile çarpışması sonucu devrildi. Şans eseri sürücü ve keçiler yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Keskin
yönetimindeki keçi yüklü 70 FE 511 plakalı kamyonet, kavşakta Mehmet Adıgüzel
'in (35) kullandığı 70 FZ 905 plakalı TIR ile çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Kazada sürücü Keskin; eşi Meryem
Keskin ile Kurban Bayramı
'nda satmayı planladığı 18 keçi yara almadan kurtuldu. Araç
içinde mahsur kalan Keskin çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kamyonet kasasından fırlayan keçiler ise çevredekiler tarafından yolun kenarındaki otluk araziye götürüldü. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla düzelttikten sonra keçiler yeniden kamyonetin kasasına kondu.