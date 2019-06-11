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KARAMAN KEÇİ YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ VE KEÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU

8 saat önce

KARAMAN'da keçi yüklü kamyonet, TIR ile çarpışması sonucu devrildi.

KARAMAN'da keçi yüklü kamyonet, TIR ile çarpışması sonucu devrildi. Şans eseri sürücü ve keçiler yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Keskin yönetimindeki keçi yüklü 70 FE 511 plakalı kamyonet, kavşakta Mehmet Adıgüzel'in (35) kullandığı 70 FZ 905 plakalı TIR ile çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Kazada sürücü Keskin; eşi Meryem Keskin ile Kurban Bayramı'nda satmayı planladığı 18 keçi yara almadan kurtuldu. Araç içinde mahsur kalan Keskin çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kamyonet kasasından fırlayan keçiler ise çevredekiler tarafından yolun kenarındaki otluk araziye götürüldü. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla düzelttikten sonra keçiler yeniden kamyonetin kasasına kondu.
KARAMAN KEÇİ YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ VE KEÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Mehmet Adıgüzel, Keskin, Güncel
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