Karaman Kedisini Omzunda Gezdirdi
44 dakika önce
Kedisini omzunda gezdirdiKaraman'ın Ermenek ilçesinde omzunda kedisiyle dolaşan bir kişi güzel görüntüler oluşturdu.
Kedisini omzunda gezdirdi Karaman
'ın Ermenek
ilçesinde omzunda kedisiyle dolaşan bir kişi güzel görüntüler oluşturdu. Bir elinde kova diğerinde çuval bulunan Murat Karadeniz
(60), kedisini bir süre omzunda taşıdı.
Ermenek'te kent merkezinde kedisini omzunda taşıyan Murat Karadeniz,güzel görüntüler oluşturdu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bir elinde kova diğerinde çuval olması nedeniyle kedisini omzunda taşıyan Murat Karadeniz çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:39 Kaynak: DHA
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