Karaman Kız Arkadaşını Beklerken Bıçaklandı
36 dakika önce
Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı (2)KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜKaraman'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y.
Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı (2)
KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ Karaman
'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y. (17) tarafından bıçaklanan Yasin Kocaoğlu (18), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan saldırgan Atakan Y. ile yanındaki arkadaşı E.S.M. (15) kısa sürede polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:16 Kaynak: DHA
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