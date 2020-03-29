KARAMAN KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındı - Son Dakika

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KARAMAN KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındı
6 saat önce
KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün boyunca karantinaya alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek KYK yurduna yerleştirildi.
KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün boyunca karantinaya alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek KYK yurduna yerleştirildi. Polis yurt etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman Valisi Fahri Meral'de karantina için ayrılan yurtta inceleme yaptı.
Bugün sabah Toros isimli gemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Mersin Uluslararası limanına getirilen 141 kişi otobüslerle Karaman'da bulunan Nefise Sultan Kız yurduna getirildi.
Nefise Sultan Kız Yurdunda sağlık ekiplerinin yanı sıra, UMKE, AFAD ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Otobüslerle getirilen 141 kişi tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek tek kişilik odalara alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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