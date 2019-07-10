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KARAMAN Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti 4 yaralı

1 saat önce

Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti 4 yaralıKaraman'da iki komşu aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Karaman, Güncel
Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti 4 yaralı
Karaman'da iki komşu aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokakta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan aynı sokakta oturan Beytullah A., kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaştı. Belirlenemeyen nedenle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis aynı hastaneye tedaviye alınan yaralılar için hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Soruşturma sürüyor.
KARAMAN Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
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