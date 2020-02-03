Son Dakika › Güncel › Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi - Son Dakika
Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
7 saat önce
Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdiKARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:40 Kaynak: DHA
Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Evde beslediği kedisini gece dışarı gezdirmeye çıkaran Ayşe Oğuz, evinin yakınındaki parka gitti. Parkta bulunan bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kedi, ağaca tırmanarak kurtuldu. Ancak bir süre sonra ağaçtan inmeye çalışan kedi, Ayşe Oğuz'un da çabalarına rağmen inemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye görevlisinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı kedi, sahibine teslim edildi.
Son Dakika Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış