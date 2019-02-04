Son Dakika Haberleri: Karaman - Köprüde Bomba Paniği

Karaman - Köprüde Bomba Paniği

1 saat önce

Karaman'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı.

Karaman'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı. İçinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden geçenler bir valizin ters bir şekilde bırakılmış olduğunu fark etti. Ardından polise haber verdi. Polis, valizin içinde bomba olabileceği şüphesiyle köprüyü trafiğe kapatıp, çevrede önlem aldı. Ardından bomba uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile valizi imha etti. Patlatılan valizin boş olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:22 Kaynak: DHA

Karaman, Güncel
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