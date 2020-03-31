KARAMAN-Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

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KARAMAN-Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi
6 saat önce
Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildiKARAMAN'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden S.Y. (35) adlı kas hastası kadın, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından defnedildi.
Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi
KARAMAN'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden S.Y. (35) adlı kas hastası kadın, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından defnedildi.
Karaman Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan kas hastası S.Y., bu sabaha karşı hayatını kaybetti. S.Y.'nin cenazesi, cenaze aracıyla, şehir mezarlığına getirildi. S.Y.'nin maske ve eldiven takan az sayıda yakını, cenaze araçtan indirilmeden, 1'er metre mesafeyle saf tutarak, cenaze namazı kıldı.
S.Y.'nin cenazesi özel kıyafetli görevliler tarafından, cenaze torbasıyla birlikte defnedildi.
Defin işlemini, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:07 Kaynak: DHA
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