KARAMAN Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

KARAMAN Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı

Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandıKARAMAN'da yaklaşan Kurban bayramı öncesi bir ağıldan 75 küçükbaş hayvanı çalan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı

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KARAMAN'da yaklaşan Kurban bayramı öncesi bir ağıldan 75 küçükbaş hayvanı çalan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı. Küçükbaş hayvanlarda sahibine geri teslim edildi.

Göztepe köyünde besicilik yapan C.K.'nin (50), ağılındaki 75 küçükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), köy girişi ve o bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede olay günü bir kamyonetin köye giriş yaptığını belirledi. Kamyonetin plakasından yola çıkarak araştırmasını sürdüren jandarma, şüphelilerin B.Ö.(18), C.E.(22) ve M.B.(25) olduğu ve çaldıkları koyunlardan 7'sini sattıklarını belirledi. Ardından operasyon düzenleyen jandarma B.Ö., C.E. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılar sorgulamalarında küçükbaş hayvanları iki farklı ağılda sakladıkları söyledi. Ardından çalınan 7 koyunla birlikte 75 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Şüpheli 3 kişi de adliyeye sevk edildi.

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Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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