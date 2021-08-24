Karaman kuşak güreşi takımı Bartın'dan madalyalarla döndü - Son Dakika

Bartın'da düzenlenen Kuşak Güreşi Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Karaman ekibi 3 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Bartın'da düzenlenen Kuşak Güreşi Ümitler Türkiye Şampiyonasına 14 sporcuyla katılan Karaman ekibi, 2 gün süren müsabakalar sonunda madalya kürsüsünde yer almayı başardı.

Şampiyona'nın ilk günün de mücadele eden Hamza Esat Kutlu (46kg) ve İsmail Ortapınar (60kg) Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Şampiyonanın ikinci gününde mücadele eden Eren Koçak (81kg) Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanırken, Erva Nur Şimşek ise Türkiye 3'ncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda Karaman erkek kuşak güreşi takımı genel klasmanda ise takım halinde üçüncü olma başarısı gösterdi.

Bartın'da düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, sporcuların elde ettiği derecelerden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarılarının devamını diledi.