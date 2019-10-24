Son Dakika Haberleri: Karaman kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı
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Karaman kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı

1 saat önce

Kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptıKaraman'da arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için gittiği kütüphaneden çıkan lise öğrencisi Nuri Şimşek (15), kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı

Karaman'da arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için gittiği kütüphaneden çıkan lise öğrencisi Nuri Şimşek (15), kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Nuri Şimşek arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde bulunan kütüphaneye gitti. Kütüphaneden çıktığı sırada Nuri Şimşek'e, Muzaffer Yücetaş idaresindeki 70 AD 730 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Şimşek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer Yücetaş ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:53 Kaynak: DHA
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