Son Dakika Haberleri: KARAMAN Kuzenin otomobiline ateş açtı; şans eseri aracın arkasındaki çocuklar yara almadan kurtuldu

KARAMAN Kuzenin otomobiline ateş açtı; şans eseri aracın arkasındaki çocuklar yara almadan kurtuldu

3 saat önce

Kuzenin otomobiline ateş açtı; şans eseri aracın arkasındaki çocuklar yara almadan kurtulduKARAMAN'da Müslüm U.,, çocuklarının kavgası yüzünden aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nin park halindeki otomobiline belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş açtı.

Kuzenin otomobiline ateş açtı; şans eseri aracın arkasındaki çocuklar yara almadan kurtuldu
KARAMAN'da Müslüm U.,, çocuklarının kavgası yüzünden aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nin park halindeki otomobiline belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş açtı. Otomobilde hasar oluşurken, şans eseri aracın arkasında oynayan çocuklar yara almadan kurtuldu.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kırbağ Mahallesi 316 Sokakta meydana geldi. Müslüm U., yanında oğlu Levent U. ve damadı Bülent U. ile birlikte, çocuklarının kavgası yüzünden aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nun evinin önüne gitti. Yanında getirdiği av tüfeğiyle belirlenemeyen nedenle kuzeninin park halindeki otomobile ateş açtı. Otomobilde hasar oluşurken, şans eseri aracın arkasında oynayan çocuklar yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının ardından kaçan Müslüm U., oğlu ve damadı kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
KARAMAN Kuzenin otomobiline ateş açtı; şans eseri aracın arkasındaki çocuklar yara almadan kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:51 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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