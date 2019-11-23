Son Dakika Haberleri: Karaman Lisesi öğretmenlerinden vefa ziyareti
Son Dakika Güncel Karaman Lisesi öğretmenlerinden vefa ziyareti - Son Dakika

Karaman Lisesi öğretmenlerinden vefa ziyareti

6 saat önce

Karaman Lisesi öğretmenleri daha önce aynı lisede görev yaparak emekli olan öğretmenlere vefa ziyaretinde bulundu.

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Karaman Lisesi öğretmenleri daha önce aynı lisede görev yaparak emekli olan öğretmenlere vefa ziyaretinde bulundu.


Gruplar halinde gerçekleşen ziyaretlerde emekli öğretmenlerin genç öğretmenlerin heyecanları gözlerden kaçmadı. Ziyarette emekli öğretmenlere okul armalı kahve fincan takımı hediye edildi.


Okul Müdürü Hasan Erkan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar okulumuzda çalışmış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiş öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değildir. Emeklerinin karşılığını vermemiz hiç mümkün değil. Gönül isterdi ki bütün öğretmenlerimize ulaşalım ve ziyaret edelim. Ancak bunu yapamadık. Ulaşabildiğimiz öğretmenlerimizi ziyaret ederek onların gönüllerini ve dualarını aldık. Onlar bizlerin başımızın tacıdır. Eğitim nöbetini bize devrettiler. Eğitimin emin ellerde olduğunu ve gönüllülerinin rahat olmasını istedik. Bizleri güler yüzle ve her zamanki sıcaklıkları ile karşıladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu ziyareti gerçekleştiren öğretmenlerime teşekkür ederim" dedi. - KARAMAN

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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