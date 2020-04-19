KARAMAN Mahalle muhtarı, sokağa çıkamayan çocukları ve yaşlılara dondurma dağıttı - Son Dakika

Mahalle muhtarı, sokağa çıkamayan çocukları ve yaşlılara dondurma dağıttı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Akçamescit Mahalle Muhtarı Musa Küççük, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin evlerine gidip, dondurma ikram etti.

Taşeli platosunda bulunan Ermenek'te koronavirüs salgını nedeniyle ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlama getirildi. 1 köye ve 9 mahallede karantinaya alındı. Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkartıldığı ilçede Akçamescit Mahalle Muhtarı Musa Küççük de, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin evlerine gidip, dondurma ikram etti.

Mahalle sakinlerini ziyaret edip, ihtiyaçlarının olup, olmadığını sorduğunu belirten Küççük, "Mahallemi geziyorum. Yaşlılarımıza ihtiyaçları. olup olmadığını soruyorum. Malum 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağı var. Bende özellikle çocuklarımızı sevindirmek için hem çocuklarımıza, hem de yaşlılarımıza dondurma dağıttım. Onlarda mutlu oldu, bende mutlu oldum."diye konuştu.