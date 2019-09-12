Karaman Marangozlar Odasından aşure ikramı

Karaman Marangozlar, Mobilyacılar ve Keresteciler Odası, Muharrem ayı dolayısıyla üyelerine ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.



Yeni Sanayi Sitesi Marangozlar, Mobilyacılar ve Keresteciler Odası önünde yapılan aşure dağıtımına, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, esnaf odaları başkanları, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman Marangozlar, Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Bülent Ergen, aşure dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, bu yıl aşure etkinliğinin ondördüncüsünü yaptıklarını belirtti.



Yapılan duanın ardından Başkan Kalaycı ve beraberindekiler daha sonra vatandaşlara aşure dağıttı.