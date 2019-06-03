KARAMAN Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi
1 saat önce
Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdiKaraman'da bir markette çalışan Yunus Durmaz (41), marketin deposunu kontrol ettikten sonra binmek istediği yük asansörünün hareket etmesi sonucu asansör ve duvar arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:35 Kaynak: DHA
Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi Karaman
'da bir markette çalışan Yunus Durmaz (41), marketin deposunu kontrol ettikten sonra binmek istediği yük asansörünün hareket etmesi sonucu asansör ve duvar arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 00. 30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda meydana geldi. Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde iş yerinin deposunu kontrol etti. Ardından binmek istediği asansörün hareket etmesi üzerine asansör ve duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından da otopsi için Karaman Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Marketin ise yaklaşan Ramazan Bayramı
nedeniyle geç kapandığı öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
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