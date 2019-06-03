Son Dakika Haberleri: KARAMAN Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi
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KARAMAN Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi

1 saat önce

Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdiKaraman'da bir markette çalışan Yunus Durmaz (41), marketin deposunu kontrol ettikten sonra binmek istediği yük asansörünün hareket etmesi sonucu asansör ve duvar arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.

Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi
Karaman'da bir markette çalışan Yunus Durmaz (41), marketin deposunu kontrol ettikten sonra binmek istediği yük asansörünün hareket etmesi sonucu asansör ve duvar arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 00. 30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda meydana geldi. Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde iş yerinin deposunu kontrol etti. Ardından binmek istediği asansörün hareket etmesi üzerine asansör ve duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından da otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marketin ise yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle geç kapandığı öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
KARAMAN Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:35 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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