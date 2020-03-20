Karaman, Mart karıyla beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Genel Karaman, Mart karıyla beyaza büründü - Son Dakika

Karaman, Mart karıyla beyaza büründü

6 saat önce

Karaman, Mart karıyla beyaza büründü Karaman, Mart ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.

Karaman, Mart karıyla beyaza büründü

KARAMAN - Karaman, Mart ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.

Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimi geçerken, yükseklerde 30 santimi buldu. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde ise yoğun kar yağışı ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken trafik ekipleri kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Bu araçlar yol açılıncaya kadar yakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karaman, Mart karıyla beyaza büründü

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:56 Kaynak: İHA

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