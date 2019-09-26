Son Dakika Haberleri: Karaman maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi
Son Dakika Güncel Haber

Karaman maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

47 dakika önce

Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdiKaraman'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi.

Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

Karaman'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis kar maskeli kundakçıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi 292 Sokak'taki Abdulkadir Biçer'e ait motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Üzerinde siyah kıyafet bulunan kar maskeli bir kişi, kapısına benzin döktüğü tamirhaneyi ateşe verip, hızla uzaklaştı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Polis, tamirhaneyi kundaklayan kar maskeli kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışmalara başladı.

Karaman maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

İtfaiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı
Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]