Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Son Dakika
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Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

10.03.2022 23:00
Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek'te, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli Karaman'da eğitime kar engeli Karaman'da eğitime kar engeli İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitime ara verildiğini öğrencilerle kartopu oynarken öğrendi İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitime ara verildiğini öğrencilerle kartopu oynarken öğrendi

milli eğitim bakanlığı, Sarıveliler, Karaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Son Dakika
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