Karaman merkez ve 5 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Son Dakika

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek'te, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve gündüz bakım evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.