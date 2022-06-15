Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

15.06.2022 21:43
Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarmanın düzenlediği şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarmanın düzenlediği şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı Karaman merkez ile Niğde ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen B.G., R.G., M.G., Y.G., M.G., A.K., I.E. ve Z.G. isimli şahıslar evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 479 adet reçeteye tabi hap, 4 adet cep telefonu, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile 37 adet tarihi eser olduğu düşünülen objeler ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı
Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

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Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı Karaman'dan kısa kısa Karaman'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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