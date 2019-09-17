Son Dakika Haberleri: Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

34 dakika önce

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik yapmaktayken önceki tarihlerde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilen 8 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaman merkezli İstanbul, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi
AK Partili Nurettin Canikli: FETÖ, taraftarlarına 'Zina edebilirsiniz' talimatı verdi Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]