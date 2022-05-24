Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

24.05.2022 10:41
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

KARAMAN'da, piyasaya metamfetamin sürdüğü iddia edilen uyuşturucu şebekesine yönelik soruşturmada, 18 şüpheli hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi.

KARAMAN'da, piyasaya metamfetamin sürdüğü iddia edilen uyuşturucu şebekesine yönelik soruşturmada, 18 şüpheli hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü ise aranıyor.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü yönünde bilgi aldı. Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca 18 şüpheliyi adım adım izledi. Delilleri toplayan polis bugün sabaha karşı Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adreslerdeki aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.


Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YORUMLAR
500
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: DHA

Metamfetamin, Uyuşturucu, Gözaltı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gösterdiğini anlattı: "Allah senden razı olsun" diyor
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement