Karaman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün il genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Karaman, Gaziantep, Konya ve Antalya'da dün yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.