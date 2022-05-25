Karaman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

25.05.2022 22:51
Karaman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün il genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Karaman, Gaziantep, Konya ve Antalya'da dün yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika


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