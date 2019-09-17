Karaman merkezli FETÖ operasyonu

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 8 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Karaman, İstanbul, Konya ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheli 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.