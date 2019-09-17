Son Dakika Haberleri: Karaman merkezli FETÖ operasyonu
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Karaman merkezli FETÖ operasyonu

1 saat önce

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 8 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Karaman, İstanbul, Konya ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheli 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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