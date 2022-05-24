Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

24.05.2022 10:33

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Karaman, Gaziantep, Konya ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerde jandarma narkotik köpeği Tombul ile arama yapıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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