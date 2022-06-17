Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

17.06.2022 14:43
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı Karaman merkez ile Niğde ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen B.G., R.G., M.G., Y.G., M.G., A.K., I.E. ve Z.G. isimli şahıslar evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.G, A.K ve Z.G. İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden R.G, B.G ve M.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.G ve İ.E'ye ise ev hapsi verildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 479 adet reçeteye tabi hap, 4 adet cep telefonu, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile 37 adet tarihi eser olduğu düşünülen objeler ele geçirilmişti. - KARAMAN

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Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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