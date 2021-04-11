Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı - Son Dakika

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonla ilgili yeni görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde, polis ekiplerinin araçlarla konvoy halinde operasyona gitmeleri ve belirlenen adreslere yapılan basınlar yer alıyor.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bazı kişilerin, yanlarında getirdikleri sentetik uyuşturucuları sattığı bilgisine ulaşmıştı.

Yapılan çalışma sonucu 9 Nisan'da harekete geçen ekipler, Karaman, Şanlıurfa, Muğla, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 500 polis ve 40 özel hareket görevlisinin katıldığı operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınmış, dün adliyeye çıkarılan bir grup şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.