Karaman-Mersin kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı - Son Dakika

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Karaman- Mersin kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kent çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Mersin yönüne gidecek kış lastiği olmayan araçlara zincir taktırıyor.

Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Rüzgar nedeniyle yer yer kara yolunda kar birikintileri oluşurken, karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.