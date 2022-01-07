Karaman MHP İl Başkanından miting daveti - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, 8 Ocak Cumartesi Günü Karaman'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan programa parti olarak katılacaklarını belirtti.

Başkan Ünüvar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, herkesin hasretle beklediği hızlı tren çalışmalarında sona gelinmiş olması ve açılışının Cumhurbaşkanı tarafından yapılarak faaliyete geçirilecek olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bu açılış vesilesi ile gerçekleştirilecek olan ziyaretin; şehre dair konuların yerinde gösterilerek aktarılması ve son dönemde yaşanan siyasi olayların Karamanlılara birinci ağızdan anlatılması konularında bir fırsat olduğunu ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"8 Ocak Cumartesi Günü; vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşma, AK Partili hemşerilerimizin genel başkanlarıyla buluşma ve Milliyetçi Hareket Partililerin 2023 Cumhurbaşkanı adayları ile kaynaşma günüdür. Bu anlamlı güne tanıklık etmek üzere İl Başkanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı için hazırlanan programda yerimizi alacağız. Cumhur İttifakı ruhuna ve duruşuna uygun bir şekilde ittifak paydaşımız olan AK Partili hemşerilerimizle aynı heyecanı paylaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gönüldaşlarımı, Aktekke 15 Temmuz Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge davet ediyorum."