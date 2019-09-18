Karaman MHP İl Başkanlığına yeni atama

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanlığına yeni il başkanı atandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın imzalı görevlendirme yazısı ile Karaman İl Başkanlığı görevinden alınan Av. Oktay Yılmaz'ın yerine Karaman MHP Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar atandı.



Ünüvar'dan boşalan merkez ilçe başkanlığına ise Muhammet Mustafa Gözel atandı.