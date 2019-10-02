Karaman MHP teşkilatı genişletilmiş il istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Başkanlığı tarafından genişletilmiş il istişare toplantısı yapıldı.

İl Başkanı Mahmut Ünüvar, parti il binasında düzenlenen toplantıda, gerek dünyanın gerekse ülkenin inanılmaz hızda değiştiğini belirtti.



Ünüvar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Değişimin temel nedeni olan beklentiyi karşılama konusunda yeterli olmayan partiler topluma ayak uyduramadığından giderek kan kaybediyor. Buna karşılık vatandaşla sadece dijital iletişimin yeterli olmayacağını, yüz yüze görüşülmesi gerektiğini kendisine görev sayan MHP, halkımızın sürekli artan teveccühü ile karşılaşıyor. Halkımızın, talebinin yerine gelip gelemeyeceği bir yana muhatap bulma konusundaki hassasiyetini görüyoruz."

Toplantıya, belde belediye başkanları, ilçe ve belde teşkilat başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.