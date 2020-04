Karaman Milletvekili Şeker'den Dünya Sağlık Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Şeker mesajında, sağlıklı yaşamın her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olduğunu belirtti.

Hayat kalitesinin artırılmasının sağlık hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığı ile doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Şeker, "Bunun bilinciyle AK Parti iktidarı ile sağlık alanında çok önemli reformlar gerçekleştirilmiş, Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatılarak başarıyla uygulanmış, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen reformlar ile insanımızın yaşam kalitesi ve sunulan sağlık hizmeti kalitesi önemli ölçüde yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle çok zor günler geçirildiğini, bir kez daha sağlığın, sağlıklı olmanın ve toplum sağlığının öneminin anlaşıldığını dile getiren Şeker, şunları kaydetti:

"Her vatandaşımızın hızlı, etkin ve kaliteli bir sağlık hizmetine kolayca ulaşabilesi, her bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanması için yaptığımız çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir. Koronavirüs salgını sebebiyle de devletimiz sonuna kadar vatandaşının yanında olmaya ve maddi manevi gerekeni yapmaya devam edecektir. Yine bu süreçte ülkemizin dört bir yanında insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak vatandaşlarımızın sağlığı için kutsal görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle en kalbi şükranlarımı sunar, çalışmalarında üstün başarılar diler, sağlıklı ve huzurlu yarınlar temennisi ile Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası'nı kutlarım."