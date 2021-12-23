Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan Karaman Lisesi'nde açılışlara katıldı - Son Dakika

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman Lisesinde oluşturulan sosyal yaşam alanları ile resim ve müzik atölyelerinin açılışına katıldı.

Çalışkan, bir dizi açılışın gerçekleştiği Karaman Lisesinde Okul Müdürü Hasan Erkan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışkan burada yaptığı konuşmada yapılan düzenleme ile hayatın tüm renklerinin okulda buluşturulduğunu belirterek, "Okul müdürümüz, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte yaşayan, hisseden, enerji veren bir yaşam alanı oluşturmuş. Çeşitli sanat dallarının yanı sıra öğrencilerin ders dışı saatlerde zamanı daha iyi değerlendirebileceği, spor yapabileceği, kitap okuyabileceği, okudukları kitapları tahlil edebileceği bölümlerle okulumuz daha da canlanmış. Bizler, açılan kütüphanelerle, tasarım beceri atölyeleriyle, kurslarla istiyoruz ki okullarımız en güzeli öğreten, yaşatan, üreten, hissettiren yaşam ortamlarımız olsun." dedi.