Karaman mühürlenen iş yerinin çatısına çıktı

Mühürlenen iş yerinin çatısına çıktı

Karaman'da zabıta ekipleri, dün gece Halı yıkattıracağız diyerek müşteri gibi aradıkları Ramazan Cengiz'in halı yıkama dükkanını, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürledi. Zabıta ekiplerince kendisine pusu kurulduğunu ileri süren Cengiz, duruma tepki göstererek sabah saatlerinde iş yerinin çatısına çıktı. Mührün sökülmesi üzerine Ramazan Cengiz, çatıdan indi.

Olay sabah 08.10 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan GİM toptancılar sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Cengiz'i gece 23.00 sıralarında müşteri gibi arayan zabıta ekipleri, Halı yıkattıracağız diyerek Cengiz'in dükkana gelmesini söyledi. İş yerine gelip, dükkanını açan Cengiz, zabıta ekiplerinin İş yerin ruhsatsız, mühürleyeceğiz demesi üzerine büyük şok yaşadı. Ekipler, Cengiz'in dükkanını mühürledi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Cengiz, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cengiz, olay yerine basın mensuplarının gelmesini, onlarla konuşmak istediğini söyledi. Zabıta ekipleri ise Cengiz'e, mühürü açarak dükkanını yeniden faaliyete geçebileceğini söyledi.

EVRAKIM HAZIR AMA RUHSAT VERİLMİYOR

Çatıdan bağırarak kameralara karşı konuşan Ramazan Cengiz, Tüm evraklarım hazır olmasına rağmen bana ruhsat verilmiyor. Bu binalar yapılırken dükkan tapularında hata yapılmış. Bunda benim suçum ne olabilir Ben kira sözleşmemi yapmışım. Bu dükkanda yıllardır kiramı ödüyorum. Ben 1 aydır ruhsat için milletin peşinde koşuyorum bana selam veren bile yok. Zabıta ekipleri Halı yıkatacağız diyerek beni buraya çağırıyor. Çoluğumun, çocuğumun yanında gecenin 11'inde dükkanımı mühürlüyorlar dedi.

Ramazan Cengiz, dükkan mühürünün sökülmesi üzerine çatıdan indi. Dükkanın yeniden açılış evrakını imzalayan Cengiz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.