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KARAMAN Müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

Müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldüKaraman'da müstakil bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Karaman'da müstakil bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Siyaser Mahallesi 927 sokak üzerinde bulunan Ali Mercan'a ait tek katlı müstakil evin müştemilatında çıktı. Evin müştemilat kısmından dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyeti alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.
KARAMAN Müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
Karaman, İtfaiye, Polis, Güncel
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