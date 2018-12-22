Karaman Oda Düzenini Değiştiren Kardeşini Bıçakladı
1 saat önce
Oda düzenini değiştiren kardeşini bıçakladıKaraman'da Tamer B.(25), odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle tartıştığı 17 yaşındaki kardeşi Yakup B.'yi bıçaklayarak, yaraladı.
Oda düzenini değiştiren kardeşini bıçakladı Karaman
'da Tamer B.(25), odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle tartıştığı 17 yaşındaki kardeşi Yakup B.'yi bıçaklayarak, yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 117 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer B., odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle kardeşi Y.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer B., kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yakup B. ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Tamer B. ise evde gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:25 Kaynak: DHA
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