KARAMAN Oğlu tarafından öldürülen gelinin tabutuna sarılıp ağladı

Oğlu tarafından öldürülen gelinin tabutuna sarılıp ağladı
KARAMAN'ın Ermenek
ilçesinde boşanmak istediğini söyleyince eşi Mehmet Ekiz (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz (25), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ekiz'in annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, "Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkın helal olsun." diye ağladı. Eşini öldürdükten sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayıp intihara kalkışan Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine 6 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini, defalarca bıçakladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de (29) kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyat edilen Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
GELİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI
Tuğba Ekiz'in cenazesi bugün Sipas Camii'ne getirildi. Emine Ekiz, oğlu tarafından öldürülen gelini Tuğba Ekiz'in tabutuna sarılıp "Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkın helal olsun." diye ağladı. Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. Ekiz'in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.