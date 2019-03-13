Son Dakika Haberleri: Karaman Oğlunu Kanlar İçinde Gören Anne 'Oğlum, Yavrum Ne Olur Gözünü Aç' Diyerek Ağladı

Karaman Oğlunu Kanlar İçinde Gören Anne 'Oğlum, Yavrum Ne Olur Gözünü Aç' Diyerek Ağladı

30 dakika önce

Oğlunu kanlar içinde gören anne 'oğlum, yavrum ne olur gözünü aç' diyerek ağladıKaraman'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, tartıştığı kimliği belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Oğlunu kanlar içinde gören anne 'oğlum, yavrum ne olur gözünü aç' diyerek ağladı

Karaman'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, tartıştığı kimliği belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Kovalamaca sırasında peşlerinden gelen ve oğlunu kanlar içinde gören Nevin Gülke ise, oğlunun elini tutarak, Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ımdiyerek ağladı.

Olay bugün saat 11.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezi içinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde kimliği belirsiz iki kişiyle konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen iki kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanamalı yerlerine tampon yapmaya çalıştı.

OĞLUNU KANLER İÇİNDE GÖRDÜ

Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını görünce peşlerinden gelen anne Nevin Gülke, oğlunu kanlar içinde gördü. Oğlunun elini tutan Nevin Gülke, Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım diyerek ağladı. Yaralı Gülke, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

Karaman, Çay, Anne, Güncel
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