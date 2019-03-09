Karaman Öldürülen Çiftçi, Katilini ve Olay Anını Kaydetmiş -Vurulma Anıyla Birlikte
1 saat önce
Karaman Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş (2)-VURULMA ANIYLA BİRLİKTE(Tür: Yurt)
Karaman
Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş (2)-VURULMA ANIYLA BİRLİKTE
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:56 Kaynak: DHA
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