Karaman ÖNDER'den Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Karaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'i kınadı.

Sarı, Karaman Adliyesinde düzenlenen basın açıklamasında, bir TV programında sıradan bir cümle gibi görünen, fakat gayet bilinçle sarf edilmiş cümlelerin, aslında kurulduğu günden bu yana imam hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu savundu.

Kurulduğu günden bu yana milletine hizmetten başka bir gaye edinmemiş olan imam hatip okullarına yönelik bu tavrı şiddetle kınadıklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına, bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Adaletin yerini bulması, sadece imam hatip camiasına değil, toplumumuzun herhangi bir kesimine yönelik hakaret ve iftira dolu sözlerin, böyle kolaylıkla dile getirilmemesine büyük katkı sağlayacak, hiç kimse başka bir kişi, zümre veya grup hakkında böyle pervasız sözlere cüret edemeyecektir."

Konuşmanın ardından dernek üyeleri, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.