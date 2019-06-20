Son Dakika Haberleri: Karaman OSB seçimi yapıldı
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Karaman OSB seçimi yapıldı

30 dakika önce

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üçüncü Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

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Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üçüncü Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı.
Karaman OSB Toplantı Salonunda yapılan toplantıda mevcut başkan Kemal Boynukalın ve Süreyya Peker'in listeleri yarıştı. Seçim sonucunda Kemal Boynukalın'ın listesi 103 oy alırken, Süreyya Peker'in listesi 84 oy aldı.
Boynukalın, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Karaman OSB Yönetimi olarak sanayinin ve sanayicinin her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.
Çalışma prensiplerinin hep tıkanıklıkları açmak, düğümleri çözmek üzerine olduğunu ifade eden Boynukalın, şunları kaydetti:
"Geçen bu süreç içerisinde elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık. Bugün ise yeni bir döneme başlıyoruz. Yılların verdiği özgüven ve tecrübe birikimi ile yine sanayicimizin hizmetinde olmak için yönetime talip olduk ve siz üyelerimiz de bizi bu göreve tekrar layık gördünüz. Bizler üreten ve ürettiğini satmaya çalışan, şehrimizin ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya çalışan, tüm ticari risklere ve sıkıntılara göğüs geren her bir sanayici kardeşimizin yanında olduk yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün ülke genelinde karamsar bir tablo görünse de Karaman sanayisini aydınlık yarınların beklediğini düşünüyorum. Geleceğe dair umutlarımızı hiç yitirmedik. Bundan sonraki süreçte yeni bir vizyonla, yeni umutlarla Karaman sanayisini sizlerle birlikte yöneteceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Karaman, Güncel
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