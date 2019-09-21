Son Dakika Haberleri: Karaman otomobil, kamyonete çarptı 1'i ağır 4 yaralı
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Karaman otomobil, kamyonete çarptı 1'i ağır 4 yaralı

1 saat önce

Otomobil, kamyonete çarptı: 1'i ağır 4 yaralıKARAMAN'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyonete çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

KARAMAN'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.50 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sezer Gökdermir (35) idaresindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Arı (49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet orta refüje çıkarken Sezer Gökdemir idaresindeki otomobil yolun kenarında bulunan elma bahçesine girerek durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan Ayşe Arı (45) ve kızı Sıla Arı (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan Sezer Gökdemir ekiplerin 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde bekletilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman otomobil, kamyonete çarptı 1'i ağır 4 yaralı

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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