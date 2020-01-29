Karaman otomobilini yıkayan sürücüye silahlı saldırı - Son Dakika

Otomobilini yıkayan sürücüye silahlı saldırı

KARAMAN'da, akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkayan sürücüye, 2 kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırganlar bölgeden kaçarken, yaralanan sürücü de otomobiline binip, uzaklaştı. Polis, 3 kişinin de bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karaman- Konya yolundaki akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 42 GD 134 plakalı otomobiliyle, akaryakıt istasyonu geldi. Yakıt alan sürücü ardından otomobilini yıkamaya başladı. Bu sırada akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sürücüye tüfekle ateş açtı. Sürücü yaralanıpken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sürücü de otomobiline binip, uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının akaryakıt pompalarına isabet ettiğini belirledi. Saldırgan ve yaralının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.