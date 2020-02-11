Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

13 dakika önce

Otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandıKARAMAN'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

Otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

KARAMAN'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

Karaman'da özellikle Doğu Kışla bölgesinde otomobillerden teyp ve para ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede yapılan araştırmada, şüphelinin Mehmet T. olduğunu belirledi. Mehmet T., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
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