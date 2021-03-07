Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya - Son Dakika

Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya

07.03.2021 14:15

Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Karaman'a 4 aylık süreçte metre kareye sadece 93 kilogram yağış düştü" Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Ovasının bu yıl kuraklıkla ciddi anlamda karşı karşıya olduğunu belirterek,...

Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Karaman'a 4 aylık süreçte metre kareye sadece 93 kilogram yağış düştü"

KARAMAN - Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Ovasının bu yıl kuraklıkla ciddi anlamda karşı karşıya olduğunu belirterek, Konya Ovası Sulama Projesi'nin biran önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Karaman'da yağışların yok denecek kadar düşük olduğunun altını çizen Bayram, geçen yıl Ocak ve Aralık ayında metrekareye 215 kilo gram yağış düşerken şu anda 4 aylık süreçte metrekareye sadece 93 kilo gram yağış düştüğünü belirtti.

Bayram, çiftçileri çok zor bir yılın beklediğini ifade ederek, "Ülkemizin içinde bulunduğu kuraklıkta ürün planlamasıyla ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Karaman, yağışı az alan bir il olduğu için bizler bunu sıklıkla gündemde tutmaya çalışıyoruz. Karaman'ın ivedi bir şekilde su projelerinin tamamlanması gerekiyor. Kuraklık artık kaçınılmaz oldu. Yıllardır yeraltı sularının çekilmesi ve obrukların oluşması var. O yüzden dış havzalardan Karaman'a su gelmesi gerekiyor. Yine üzerinde çok durduğumuz ve Karaman'ın kurtuluşu olarak gördüğümüz KOP Karadağ Sulama projelerine halkımız ve siyasilerimizin sahip çıkması gerekiyor. KOP'un 2019 yılında açılması planlanıyordu. Fakat çalışmalar çok gecikti. Bu projenin faaliyete geçen bir ayağı var, oda Konya'ya verilen içme suyudur. Sorunun hızlı bir şekilde giderilip su toplama havzası olan Hotamış'a suyun acilen verilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bir tarafta pandemi, bir tarafta kuraklık. Bu yüzden bu projelerin tamamlanması Karaman ve Konya Ovası için hayati önem taşımaktadır" dedi.

"Karaman, suyu tasarruflu kullanıyor"

" Türkiye'de modern sulamanın yapıldığı illerin başında gelen Karaman'da vahşi sulama neredeyse yok denecek kadar azdır" diyen Bayram, "Karamanlı çiftçi suyu tasarruflu bir şekilde kullanıyor. Fakat bizim sorunumuz şudur. Karaman en az yağış alan bir ilimiz. Ağırlıklı olarak yeraltı suyuyla sulanan bir yer. Devletimizin havza bazlı desteğe geçmesiyle ilgili olarak yıllardır bir çalışması var. Şimdi Karaman'da mısır ekiminin fazla olmasından dolayı zaman zaman eleştiriler oluyor. Fakat üreticilerimizin bundan başka alternatifi yok. Üreticimiz suyu az tüketen ürünlere destek verildiği anda mısır ekimini bırakarak onlara yönelebilir. Para kazanamadığı için mısırdan başka bir şey ekmiyor" diye konuştu.

Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya
Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya
Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya
Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya - Son Dakika


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