Son Dakika Haberleri: Karaman Pansumana Gitti 'Canını Acıttığı' İddiasıyla Sağlık Görevlisine Saldırdı

Karaman Pansumana Gitti 'Canını Acıttığı' İddiasıyla Sağlık Görevlisine Saldırdı

1 saat önce

Pansumana gitti 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisine saldırdıKaraman'da pansuman yaptırmak için özel bir hastaneye giden E.Ö. (26), 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G.'ye saldırdı.

Pansumana gitti 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisine saldırdı

Karaman'da pansuman yaptırmak için özel bir hastaneye giden E.Ö. (26), 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G.'ye saldırdı. Gözaltına alınan E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanede meydana geldi. E.Ö., daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla tepki gösterdi. Ardından aralarında çıkan tartışma sonucu saldırmaya kalkıştı. Abdulsemih G. de kaçarak koridora çıktı. Peşinden gelen E.Ö., tekme ve yumrukla saldırdı. Araya giren diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen E.Ö., hastaneye dışına çıkartıldı. Çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. E.Ö., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

Karaman, Güncel
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