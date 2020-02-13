Karaman Park'ta çalışmalar kısa sürede tamamlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Park'ta çalışmalar kısa sürede tamamlanacak - Son Dakika

Karaman Park'ta çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman Mahallesi'nde yeni yaşam alanı hedefiyle yapımı devam eden alanı sosyal tesisin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Karaman Park'ta çalışmalar kısa sürede tamamlanacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman Mahallesi'nde yeni yaşam alanı hedefiyle yapımı devam eden alanı sosyal tesisin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaman Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesis çalışmaları sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de 19 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen projeyi yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Karaman'da sosyal yaşantıya yeni bir alternatif kazandıracaklarını söyleyen Başkan Yüce, sadece Karaman Mahallesi'ne değil, tüm bölgeye hizmet sunacak projeyi kısa sürede tamamlayacaklarını dile getirdi.


Karaman Park'ta kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yüce, "Yeni yerleşim bölgemizde yer alan Karaman mahallemizde yeni bir sosyal yaşam alanının oluşturulması noktasında bir ihtiyaç vardı. 19 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ettiğimiz Karaman Park'ın içerisinde çocuk oyun alanları, basketbol sahası, şehir mobilyaları, yürüyüş ve koşu yıllarının yanı sıra yeşil alanlar yer alacak. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah yaz aylarında tamamlamış ve açılışını yapmış olacağız. Şehrimize, bölgemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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