Karaman polisi, telefon dolandırıcısı 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Karaman'da kendilerini telefonda komiser olarak tanıttıkları yaşlı kadın ve adamın altın ve para alan 3 dolandırıcı polisin sıkı takibi sonucu kenti terk etmeden kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Karaman'a 01 ARC 848 plakalı otomobille gelen Ahmet S. (30), Yılmaz D. (22) ve Ahmet Ç. (33), telefonla aradıkları M.E. ve M.E.'ye 'kimlik bilgileriniz kullanılarak FETÖ/PDY terör örgütüne para gönderilme işlemi yapılıyor. İkamet adreslerinizi verin polis gelecek ve evdeki kıymetli eşyalarınızı güvenli hesaba aktaralım' diyerek kandırdı. Bunun üzerine şahıslara inanan M.E., evde bulunan 6 cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın ile 485 lira para, M.E.'de 3 adet altın yüzük, 4 bin lira, 300 euro ve 1 adet kurusıkı tabancayı evlerine gelen kişilere teslim etti. Şüpheliler adreslerden ayrıldıktan bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan şahıslar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçerek çalışma başlattı. Şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit eden polis, dolandırıcıları telefonla ikna ettiği diğer kişilerin Urgan Mahallesindeki evlerine giderken kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları altın ve paralar ile yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı sim kartı olan cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkaları bulunduğu öğrenilen şahıslardan, Yılmaz D.'nin sahte kimlik taşıdığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. - KARAMAN